Задавио пасторку (19), па бјежао у њеним патикама из студентског дома

Аутор:АТВ редакција
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Нејтан Овенс (34) оптужен је за убиство своје пасторке Карле Георгеску (19), студенткиње психологије, коју је, према наводима тужилаштва, задавио након што је током ноћи дошао у студентски дом Универзитета Ланкашир у Престону, у Великој Британији.
На суђењу је изнијето да је био сексуално опсједнут младом дјевојком, а порота је погледала и снимке надзорних камера који приказују његов долазак у зграду у којој је живјела.
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Према наводима изнијетим пред судом у Престону, злочин се догодио у раним јутарњим сатима 4. фебруара. Овенс је, како се сумња, усред ноћи напустио кућу у Хартлпулу, гдје је живио са Карлином мајком Џанином, и аутомобилом прешао више од 160 километара до студентског комплекса Риббл Хол.
На снимку који је приказан поротницима види се како Овенс око четири сата ујутру, огрнут ћебетом, прилази улазу и куца на врата. Карла, обучена у пиџаму и кућни огртач, силази низ степенице и пушта га у зграду. Он потом, како се види на снимку, кратко окреће главу ка камери, након чега га дјевојка води до своје собе.
Тужилаштво тврди да је Овенс потом убио пасторку током периода од око сат и по времена. Када је напустио зграду, наводно је покушао да се сакрије од камера користећи кишобран, носећи маску преко лица и патике које су припадале Карли, а са собом је имао и двије торбе.
Према наводима тужилаштва, након злочина уклонио је њен мобилни телефон и лаптоп, а затим их одбацио на путу између Престона и Хартлпула, у покушају да прикрије трагове.
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Обдукцијом су, према доказима предоченим суду, утврђене повреде на Карлиној глави, посјекотине на образу, као и повреде и модрице на устима и носу. На њеним рукама пронађени су трагови крви, за које се наводи да су настали док је покушавала да се одбрани.
Тужилаштво је изнијело и тврдње о сексуалним повредама, док су на мјесту злочина пронађени сексуални предмети и биолошки трагови који су, према наводима из поступка, повезани са оптуженим.
Тужилац је пред поротом навео да је Овенс у мјесецима прије убиства наводно прикупљао фотографије пасторке које су настале без њеног знања. Такође је изнијето да је снимао себе са њеним луткама и играчкама, међу којима је, према тврдњама тужилаштва, била и лутка у природној величини обучена у Карлину спаваћицу.
Тужилаштво тврди и да је обичне фотографије дјевојке дигитално мијењао како би од њих направио сексуализоване слике, које је наводно гледао током недјеље у којој је она убијена.
Као могући мотив злочина поменута је сексуална љубомора. Према наводима тужилаштва, Овенс је можда сазнао да је Карла планирала сусрет са мушкарцем којег је упознала преко интернета.
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Тужилац је поротницима рекао да је убиство, према његовој тврдњи, представљало кулминацију опсесије која је трајала недјељама, мјесецима, а можда и годинама.
Након што се вратио у Хартлпул, Овенс се, према исказу изнијетом на суђењу, понашао уобичајено. Са супругом Џанином отишао је у редовну шетњу плажом, а потом су заједно отишли у куповину.
У међувремену, Карла је пронађена мртва у својој студентској соби, наслоњена на врата ормара, са видљивим повредама на лицу и каишем око тијела, како је наведено током суђења.
Мајка је алармирала надлежне када Карла није одговарала на њене поруке и позиве, а дјевојка је пронађена на дан када је требало да прослави 20. рођендан.
Јанина је, према наводима из поступка, тек након што је контактирала мртвачницу сазнала да је Овенс претходног дана био код њене ћерке. Он је тада признао да је посјетио студентски дом, тврдећи да га је Карла замолила да јој донесе улошке за инконтиненцију и помогне јој да среди собу.
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Тужилаштво, међутим, сматра да је то објашњење било покушај прикривања онога што се догодило.
Пред судом је наведено да је Карла у недјељама прије смрти била здрава и да није било назнака да ће се догодити убиство.
Нејтан Овенс негира оптужбе за убиство, намјерно дављење и наношење тешких тјелесних повреда са намјером.
Суђење се наставља, а порота тек треба да размотри све доказе и донесе одлуку о његовој кривици.
(Телеграф)
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