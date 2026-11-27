Аутор:АТВ редакција
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Предложена декларација Летоније о "дерусификацији" је знак русофобне природе њених власти, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Недавне антируске изјаве летонских званичника поново истичу њихову русофобну природу", навела је Захарова у саопштењу које је објавило руско Министарство спољних послова.
Она је додала да летонске власти све становнике који говоре руски језик сматрају потенцијалним "непријатељима народа".
Захарова је оптужила летонске власти да се према руском језику односе као према "заклетом непријатељу".
Летонска влада планира да пооштри ограничења у његовој употреби након што је забранила његово говорење у школама, на универзитетима и на радном мјесту.
Захарова је истакла да Москва задржава право да предузме одлучне политичке и дипломатске мјере као одговор на непријатељски курс Летоније, преноси Срна.
Балтички информативни веб сајт "Делфи" објавио је прошле седмице да влада летонског премијера Андриса Кулбергса ради на декларацији о "дерусификацији".
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