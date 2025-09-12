Logo
Large banner

Захарова: Европски посланици се мијешају у унутрашња питања Србије

Извор:

СРНА

12.09.2025

15:15

Коментари:

0
Захарова: Европски посланици се мијешају у унутрашња питања Србије
Фото: X

Присуство посланика Европског парламента на протестима у Новом Саду је ужасно мијешање у унутрашња питања Србије, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Сматрамо то ужасним мијешањем у унутрашња питања суверене државе и апсолутно спекулативним покушајем да се мобилишу људи на улици како би се свргнуле власти. Видимо да је то добро увјежбана тактика", рекла је Захарова.

amerika zastava pixabay

Србија

Америка лупила жесток шамар Приштини: Обустављамо

Протести у Србији почели су 1. новембра прошле године, након што је 16 људи погинуло усљед урушавања надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду.

Међутим, тензије су ескалирале након што су протести средином августа постали насилни.

Подијели:

Таг:

Марија Захарова

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Америка лупила жесток шамар Приштини: Обустављамо

Србија

Америка лупила жесток шамар Приштини: Обустављамо

4 ч

0
Ноћна мора на путу за Хрватску: Стао да сипа гориво па остао без више од 1.000 евра

Регион

Ноћна мора на путу за Хрватску: Стао да сипа гориво па остао без више од 1.000 евра

4 ч

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u centru Banjaluke

Друштво

Какво нас вријеме очекује за први дан викенда?

4 ч

0
Слатко Бамби изненађење за АТВ

Друштво

Слатко Бамби изненађење за АТВ

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

41

Опасни су: Тему хитно повлачи више производа

19

41

На Велебиту снимљена ријетка звијер

19

41

ИРБ мијења услове кредита, повољније задуживање

19

38

Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner