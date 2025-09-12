Захарова: Европски посланици се мијешају у унутрашња питања Србије

Извор:
СРНА
12.09.2025
15:15
Присуство посланика Европског парламента на протестима у Новом Саду је ужасно мијешање у унутрашња питања Србије, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Сматрамо то ужасним мијешањем у унутрашња питања суверене државе и апсолутно спекулативним покушајем да се мобилишу људи на улици како би се свргнуле власти. Видимо да је то добро увјежбана тактика", рекла је Захарова.
Протести у Србији почели су 1. новембра прошле године, након што је 16 људи погинуло усљед урушавања надстрешнице на Жељезничкој станици у Новом Саду.
Међутим, тензије су ескалирале након што су протести средином августа постали насилни.
