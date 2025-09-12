Logo
Захарова: Курти уз прећутну сагласност ЕУ спроводи антисрпску политику

12.09.2025

12:19

Коментари:

0
Захарова: Курти уз прећутну сагласност ЕУ спроводи антисрпску политику
Фото: Танјуг/АП

Приштински режим константно крши Резолуцију 1244 и спроводи антисрпску репресију на Косову и Метохији, изјавила је портпарол руског министарства спољних послова Марија Захарова.

На брифингу за новинаре у четвртак, Захарова је подсетила да албанске власти на КиМ противзаконито покушавају да спрече учешће Срба на предстојећим локалним изборима, као последњи у низу потеза "антисрпског етничког инжењеринга" Приштине, преноси РТ Балкан.

"Проблем Косова мора бити враћен у међународноправни оквир уз водећу улогу Савета безбедности УН. У супротном, одрживо и праведно решење је немогуће, а ризици да ситуација склизне у нови сукоб се вишеструко повећавају", подсетила је она.

Роберт Фицо

Свијет

Фицо: Кирк је, као и ја, имао другачије мишљење

Аљбин Курти доживљава пасивност ЕУ као прећутно одобравање своје агресивне политике, додала је Захарова, и намерно саботира именовање потпредседника из редова Срба у парламенту тзв. Косова.

"Припрема се заузимање српских образовних и медицинских установа које се налазе у покрајини, а спроводе се и казнене рације против органа српске самоуправе. Наставља се задирање у православне светиње", упоредо са брисањем српских заједница и на северу и на југу покрајине, напоменула је Захарова.

Она је указала и на претеће потезе Приштине, од повећавања буџета локалних "снага безбедности", куповине НАТО оружја и производње муниције и дронова, до стварања заједничке војне јединице са Албанијом. Све то има за сврху да се створи "војска Косова", што "суштински крши Резолуцију 1244", подсетила је Захарова.

Полиција привремених приштинских институција упала је у ПИО фонд и РФЗО у Косовској Митровици што је удар на српски здравствени систем.

Тагови:

Марија Захарова

Аљбин Курти

Европска унија

Коментари (0)
