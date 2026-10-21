Захарова: Москва очекује наставак сарадње са Београдом

Аутор:АТВ редакција
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Портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова изразила је очекивања Москве да одржи добру сарадњу са новом владом која ће се формирати у Београду након предстојећих парламентарних избора у Србији.
"Припреме за парламентарне изборе у Србији одвијају се у складу са важећим уставним процедурама. Очекујемо да ће нова влада Србије наставити курс ка обострано корисној и равноправној сарадњи са Русијом", рекла је Захарова.
Она је раније саопштила да ће Русија послати делегацију оба тома Федералне скупштине Руске Федерације и Централне изборне комисије Русије као посматраче на изборима.
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Парламентарни избори у Србији биће одржани у недјељу, 25. октобра.
(СРНА)
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