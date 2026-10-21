Logo

Захарова: Москва очекује наставак сарадње са Београдом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.10.2026 15:07

Коментари:

0
Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова изразила је очекивања Москве да одржи добру сарадњу са новом владом која ће се формирати у Београду након предстојећих парламентарних избора у Србији.

"Припреме за парламентарне изборе у Србији одвијају се у складу са важећим уставним процедурама. Очекујемо да ће нова влада Србије наставити курс ка обострано корисној и равноправној сарадњи са Русијом", рекла је Захарова.

Она је раније саопштила да ће Русија послати делегацију оба тома Федералне скупштине Руске Федерације и Централне изборне комисије Русије као посматраче на изборима.

sani luk

Свијет

Израел ликвидирао монструма који је парадирао с тијелом Шани Лук

Парламентарни избори у Србији биће одржани у недјељу, 25. октобра.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марија Захарова

Београд

Русија

Србија

Сарадња

Коментари (0)

Више из рубрике

Човјек носи воду преко сувог пејзажа у Сагаингу, откривајући посљедице суше.

Свијет

"Ел Нињо" може да достигне историјски интензитет

1 ч

0
Израел ликвидирао монструма који је парадирао с тијелом Шани Лук

Свијет

Израел ликвидирао монструма који је парадирао с тијелом Шани Лук

1 ч

0
Трогодишња дјевојчица спасена је у кинеском граду Џангпингу након што је висила с прозора на 12. спрату зграде, гдје јој је глава запела између металних решетака. Инцидент се догодио 17. октобра ујутро, а дијете је остало да виси са спољне стране зграде. Снимак догађаја проширио се друштвеним мрежама.

Свијет

Трогодишња дјевојчица висила са 12. спрата, спасили је ватрогасци

1 ч

0
Зеленски пристаје на замрзавање рата, ево шта тражи заузврат

Свијет

Зеленски пристаје на замрзавање рата, ево шта тражи заузврат

1 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

16

05

Држављанин БиХ ухапшен у Данској: Пронађена дрога у аутомобилу

16

00

Принца Харија и данас прогања посљедњи разговор с мајком: Да сам барем знао

15

50

Запалио се аутобус, густ дим се шири дијелом града

15

47

Окончана истрага бомбашког напада у Котор Варошу: Држављанин Србије за 1.500 евра бацио бомбу

15

36

Пијан покосио дјевојчицу (13), па наставио да пије: Ево како је кажњен

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима