Захарова о нападу на дјечји парк „Гуливер“ у Доњецку: Крвав злочин украјинских нациста

Званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова осудила је напад Оружаних снага Украјине на дечји парк „Гуливер“ у Доњецку, назвавши га још једним намјерним и крвавим злочином украјинских нациста против руских цивила.
„Злочиначки кијевски режим наставља да изводи терористичке нападе на цивилно становништво и цивилне објекте у руским регионима. У недјељу увече, Оружане снаге Украјине извеле су напад беспилотном летјелицом на дечје игралиште у недавно отвореном парку ‘Гуливер’ у Доњецку, гдје се у том тренутку налазио велики број цивила“, наводи се у коментару Захарове, објављеном на званичном сајту Министарства спољних послова Русије.
Како се наводи у саопштењу, усљед детонације експлозива који је беспилотна летјелица доставила, повријеђено је шест особа, међу којима и дијете рођено 2011. године.
„Војних објеката у близини парка нема нити је било. Напад је био свјесно усмјерен на дјецу и њихове родитеље“, нагласила је она.
Према ријечима дипломате, напад јасно указује на намеру кијевског режима да ескалира оружани сукоб и онемогући било какве покушаје мирног рјешења.
„Позивамо међународну заједницу да адекватно оцени овакве нечовечне поступке неонацистичке хунте из Кијева, која наставља да их спроводи некажњено, уз неограничену подршку својих западних ментора“, нагласила је Захарова.
Русија задржава право да одговори на терористичке нападе кијевског режима, али је истовремено истакла да Москва остаје принципијелно посвећена конструктивном тражењу мирног рјешења путем дијалога, закључила је Захарова, пише Спутњик.
