Аутор:АТВ редакција
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Прећуткивање чињенице да је у двије операције хрватских снага током 90-тих година живот изгубило око 1.500 српских цивила, а избјегло њих 250.000 представља злочин, рекла је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова Русије, која је коментарисала најновију резолуцију ЕП о Вуковару у којој нема ни ријечи о српским жртвама.
"Ради се о још једном покушају фалсификовања историје. Сукоб на подручју Хрватске довео је до великог броја жртава и избјеглица. У двије операције хрватских снага, Бљесак и Олуја, убијено је око 1.500 српских цивила а избегло више од 250.000. Прећуткивање тих чињеница је злочин", рекла је Захарова на брифингу за новинаре.
Још једном је скренула пажњу на курс у правцу политизације и искривљавања историјских чињеница, као и потпиривања међунационалне мржње у том, ионако нестабилном, региону.
Европски парламент усвојио је у цјелини Резолуцију o 35. годишњици пада и разарања Вуковара, на заједнички приједлог пет посланичких група.
Усвојеном Резолуцијом о Вуковару, власти Србије се позивају да омогуће приступ релевантним ратним архивама, објаве све информације о локацијама појединачних и масовних гробница, боре се против некажњивости за ратне злочине и олакшају налажење, идентификацију и достојанствен повратак посмртних остатака жртава њиховим породицама.
Резолуцијом коју је поднијело 17 европосланика, међу којима је и свих 12 посланика из Хрватске, Србија се позива да коначно, на “истински инклузиван и транспарентан начин, усвоји одавно најављени закон о несталим особама“.
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