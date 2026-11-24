Аутор:АТВ редакција
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Портпарол руског Министарства спољних послова критиковала је високог представника ЕУ за спољну политику и безбједност Кају Калас због њеног захтјева новом сиријском руководству да повуче признање Доњецке (ДНР) и Луганске Народне Републике (ЛНР) као дијелова Русије.
"Подсјетите ме, када је Сирија постала чланица ЕУ?", упитала је Захарова новинаре.
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Портал "Репортер" јуче је писао да је Каласова од сиријских власти тражила да повуку признање ДНР и ЛПР као руских области у замјену за наставак сарадње са Бриселом. Она је тражила да Дамаск повуче и признање независности Абхазије и Јужне Осетије.
(Срна)
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