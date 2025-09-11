Захарова: Пољска да преиспита одлуку

Извор:
СРНА
11.09.2025
22:47
Коментари:0
Русија је позвала Пољску да преиспита одлуку о затварању границе са Белорусијом.
"Позивамо Варшаву да размисли о посљедицама оваквих деструктивних мјера и да у најкраћем року преиспита донијету одлуку", рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Она је истакла да ће једностране мјере Пољске нанијети озбиљну штету њеним међународним партнерима који користе пољско-бјелоруску границу за трговинску размјену.
"Притом ће жртве политичких амбиција актуелних власти у Варшави постати како предузетници из савезничких земаља Пољске, тако и домаћа привреда", констатовала је она.
Хроника
Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду
Према њеним ријечима, очигледно је да су непријатељски потези пољског руководства усмјерени ка једном циљу, да се оправда политика даље ескалације тензија у Централној Европи, преноси Спутњик.
Поред тога, Захарова је указала да ове рестриктивне мјере пољских власти поткопавају основне хуманитарне принципе, прије свега, слободу кретања људи.
"Становници пограничних области Пољске и Бјелорусије лишени су могућности да одржавају традиционално блиске породичне везе и људске контакте", закључила је Захарова.
Свијет
Туристе тјерали сјекиром, а сада их моле да се врате
Пољски премијер Доналд Туск објавио је 9. септембра да ће граница са Бјелорусијом бити затворена у ноћи између 11. и 12. септембра, због почетка бјелоруско-руских војних вјежби "Запад 2025".
Министарство спољних послова Бјелорусије оцијенило је ову одлуку Варшаве незаконитом и неоснованом.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму