Logo
Large banner

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

Извор:

СРНА

11.09.2025

22:47

Коментари:

0
Захарова: Пољска да преиспита одлуку
Фото: ATV

Русија је позвала Пољску да преиспита одлуку о затварању границе са Белорусијом.

"Позивамо Варшаву да размисли о посљедицама оваквих деструктивних мјера и да у најкраћем року преиспита донијету одлуку", рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Она је истакла да ће једностране мјере Пољске нанијети озбиљну штету њеним међународним партнерима који користе пољско-бјелоруску границу за трговинску размјену.

"Притом ће жртве политичких амбиција актуелних власти у Варшави постати како предузетници из савезничких земаља Пољске, тако и домаћа привреда", констатовала је она.

policija rs

Хроника

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

Према њеним ријечима, очигледно је да су непријатељски потези пољског руководства усмјерени ка једном циљу, да се оправда политика даље ескалације тензија у Централној Европи, преноси Спутњик.

Поред тога, Захарова је указала да ове рестриктивне мјере пољских власти поткопавају основне хуманитарне принципе, прије свега, слободу кретања људи.

"Становници пограничних области Пољске и Бјелорусије лишени су могућности да одржавају традиционално блиске породичне везе и људске контакте", закључила је Захарова.

MAJORKA-PLAŽA-110925

Свијет

Туристе тјерали сјекиром, а сада их моле да се врате

Пољски премијер Доналд Туск објавио је 9. септембра да ће граница са Бјелорусијом бити затворена у ноћи између 11. и 12. септембра, због почетка бјелоруско-руских војних вјежби "Запад 2025".

Министарство спољних послова Бјелорусије оцијенило је ову одлуку Варшаве незаконитом и неоснованом.

Подијели:

Тагови:

Марија Захарова

Пољска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

5 ч

0
На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Здравље

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

5 ч

0
Маргот Роби привукла пажњу на премијери новог филма

Сцена

Маргот Роби привукла пажњу на премијери новог филма

5 ч

0
Бањалучки пензионер платио 10 КМ провизије за два рачуна

Економија

Бањалучки пензионер платио 10 КМ провизије за два рачуна

5 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner