Аутор:АТВ редакција
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Забране и искључена руских и бјелоруских спортиста из међународних такмичења показатељ су дискриминације засноване на националности, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Једном када схвате да нису спорна питања националних симбола тих држава или њихово учешће у спортским догађајима, постаће јасно свакоме да је то, у ствари, изражавање национализма, облика сегрегације засноване на националности", рекла је Захарова.
Лидери седам европских држава су раније у писму затражили од предсједника Европске комисије Урсуле фон дер Лајен и предсједника Европског савјета Антонија Косте да се обустави издавање виза за руске и бјелоруске спортисте.
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Потписници писма су дански премијер Мете Фредериксен, шведски премијер Улф Кристерсон и пољски премијер Доналд Туск, уз лидере Финске, Естоније, Летоније и Литваније, преноси Срна.
Према њиховим наводима, спортски повратак Русије представљаће "побједу за Кремљ, јер је немогуће одвојити спорт и геополитику".
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