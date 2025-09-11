Logo
Захарова: Запад понавља судбину Римског царства

Извор:

Спутник Србија

11.09.2025

19:32

Коментари:

Захарова: Запад понавља судбину Римског царства
Фото: Танјуг/АП

Званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова упоредила је савремене западне државе са Римским царством, које је с временом престало да постоји због искривљавања истинских вриједности.

„Римско царство је било највеће у смислу освајања, али и у погледу достигнућа у култури, науци и праву. Многа од тих достигнућа користимо и данас, и дивимо им се. Али, чим су вриједности биле искварене, варварима није преостало ништа друго него да их униште. Варвари нису могли да освоје царство када су те вредности биле јаке и моћне“, истакла је она током панел-дискусије: „Породица у фокусу. Како култура и медији могу помоћи у рјешавању демографског питања“ на XI Међународном форуму уједињених култура у Санкт Петербургу.

Како је истакла дипломата, кад се чак и у најјачем друштву изобличе вриједности, онда друштво престаје да постоји.

„Данас је управо ово она средина која покушава да утиче на нас на тај начин. Оне (западне државе) разумију да нас примјеном силе не могу побједити, па су кренуле другим путем, замјеном појмова“, додала је Захарова.

Подсјетимо, XI Међународни форум уједињених култура у Санкт Петербургу одржава се од 10. до 13. септембра. На форуму ће говорити више од 400 предавача из Русије и иностранства. Тема овогодишњег форума је „Повратак култури – нове могућности“.

Форум се одржава од 2012. године. Предсједник Русије Владимир Путин више пута је учествовао у његовом раду и указивао на мировну мисију културе, која зближава народе упркос политичким несугласицама или економским потешкоћама, и преноси људима високе вриједности хуманизма, равноправности и узајамног поштовања, пише Спутњик.

