Захарова: Зеленски убија Украјинце новцем Запада

Извор:

Спутник Србија

12.09.2025

21:52

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

ЕУ је одавно постала де факто учесник у конфликту и саучесник у терору украјинских неонациста, оцијенила је портпаролка Министарства спољних послова Русије

Нико, изузев Велике Британије, Француске и балтичких држава, не гори од жеље да пошаље своје војнике у Украјину јер су свесни посљедица таквог корака, рекла је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије.

"Судећи по свему на састанку тзв. коалиције вољних није било напретка по питању слања војног контингента у Украјину тих истих вољних", рекла је она на брифингу за новинаре.

Захарова је додала да је Европска унија одговорна за све злочине неонациста кијевског режима које подржава, преноси Спутњик.

"Европска унија и појединачне земље-чланице су, отворено помажући и подржавајући кијевски режим новцем својих пореских обвезника, одавно де факто постали учесник у конфликту, односно претворили су се у саучесника у терору украјинских неонациста против цивила и самим тим сносе одговорност за све те злочине", истакла је Захарова.

Додала је и да Владимир Зеленски убија Украјинце новцем Запада.

"Усљед катастрофалног мањка војника на фронту кијевска администрација је покренула ванредну мобилизацију. Планирано је да се мобилише 120.000 људи. Имам питање за сваког Украјинца. Зар барем сада, када администрација издваја 12 милиона долара за ову ванредну мобилизацију и то само да би нахватала људе, нећете схватити главну ствар - Зеленски вас једноставно убија западним новцем?", рекла је Захарова.

Марија Захарова

Коментари (0)
