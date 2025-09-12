Жаир Болсонаро осуђен на 27 година затвора!

Извор:
Бивши бразилски предсједник Жаир Болсонаро осуђен је на 27 година и три мјесеца за планирање војног удара с циљем останка на власти након изборног пораза 2022. године.
Већина судија Врховног суда пресудила је да је 70-годишњи Болсонаро водио завјеру против свог љевичарског супарника Луиса Инасија Луле да Силве. Према пресуди, иако завјера није успјела осигурати довољну војну подршку, кулминирала је насилним упадом Болсонарових присталица у владине зграде 8. јануара 2023.
Суткиња Кармен Лусија Антунес Роха и судија Кристијано Занин у четвртак су пресудили да је Болсонаро, бивши падобранац који је изабран за предсједника 2018., крив јер је након пораза на изборима 2022. покушао силом остати на власти. Тиме су четири од пет судија укључених у суђење прогласила бразилског званичника кривим.
Објављујући у четвртак навече Болсонарову казну за злочине укључујући државни удар и покушај насилног укидања демократије у Бразилу, судија Врховног суда Александре де Мораес рекао је: "Покушао је уништити темељне стубове државе демократске владавине права... најтежа посљедица тога била би повратак диктатуре у Бразил."
У свом одлучујућем гласу којим је Болсонара прогласила кривим по свих пет тачака оптужнице, судија Роха осудила је оно што је назвала покушајем да се "посије зло сјеме антидемократије" у Бразилу, али је истакла да су институције земље преживјеле и да се боре.
"Бразилску демократију ништа није уздрмало", рекла је Роха на суду у главном граду Бразилији, упозоривши на ширење "вируса ауторитаризма".
У уторак су двојица других судија, Мораес и Флавио Дино, такође прогласила 70-годишњег политичара кривим да је предводио оно што је први назвао "криминалном организацијом" која је покушала гурнути јужноамеричку земљу назад у диктатуру.
"Жаир Болсонаро био је вођа те криминалне структуре", рекао је Мораес током петосатног излагања у којем је детаљно описао дуготрајну завјеру против бразилске демократије.
"Жртва је бразилска држава", рекао је Мораес, тврдећи да се завјера одвијала између јуна 2021. и јануара 2023., када су Болсонарове присталице похарале Бразилију након што је на власт ступио љевичарски побједник избора Луиз Инáцио Лула да Силва.
Један судија, Луиз Фукс, гласао је у сриједу за ослобађајућу пресуду, тврдећи да "нема апсолутно никаквих доказа" да је предсједник знао или био дио наводног плана за атентат на Лулу и Мораеса крајем 2022., нити да је покушао извести државни удар.
