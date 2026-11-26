Аутор:АТВ редакција
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Сјеверна Кореја осудила је данас одлуку Швајцарске да уведе санкције Међународном дечијем кампу Сонгдовон у Сјеверној Кореји због наводне сарадње са групама повезаним са Русијом у пребацивању дјеце из украјинских области под руском контролом, уз најаву да би могла да размотри затварање швајцарског дипломатског представништва у Пјонгјангу, јавља КЦНА.
Ким Јо Џонг, сестра сјевернокорејског лидера Ким Џонг Уна, оцијенила је да швајцарске санкције представљају кршење суверенитета Сјеверне Кореје и доказ непријатељског става према Пјонгјангу, преноси "Ројтерс".
Она је навела да санкције ускраћују Сјеверној Кореји право да свој дјеци обезбеди културне и рекреативне садржаје и да представљају "неизбрисиву мрљу" на међународном угледу земље.
"Сматрам да је неопходно свеобухватно преиспитати односе са непоузданом Швајцарском, чија дјела нису у складу са њеним ријечима", поручила је Ким, додајући да ће Министарству спољних послова савјетовати да размотри повлачење швајцарског дипломатског представништва из Пјонгјанга.
Према наводима Гласа Америке, Швајцарска је прошле недјеље увела санкције дјечијем кампу Сонгдовон, у сјевернокорејској провинцији Кангвон, због сарадње са групама повезаним са Русијом у пребацивању дјеце из украјинских територија под руском контролом.
Сјеверна Кореја је у октобру угостила швајцарског министра спољних послова Игнациа Касиса, а двије земље су тада постигле договор о унапређењу дијалога и сарадње, преноси Танјуг.
Швајцарска је недавно отворила и дипломатско представништво у Пјонгјангу.
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