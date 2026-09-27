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Жалба због 10 грама хљеба коштала пекара чак 15.000 евра

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27.09.2026 10:27

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Жалба због 10 грама хљеба коштала пекара чак 15.000 евра
Фото: pexels

Десет грама хљеба претворило се у трошак од чак 15.000 евра за једног пекара у Њемачкој.

Све је почело када је муштерија купила пола векне, однијела је кући и одлучила да провјери њену тежину. Када је вагу погледала мало пажљивије, установила је да јој недостаје свега 10 грама.

Необична жалба због десет грама хљеба

Необичан случај догодио се у Пфафенхофену на Илму у Баварској, гдје 65-годишњи Матијас Брајтнер води породичну пекару. Годинама је у његовим продавницама важило једноставно правило. Ако муштерија жели пола векне, запослени пресијеку хљеб на пола и наплате половину цијене.

Све је функционисало без проблема све док један купац није одлучио да извага своју половину. Испоставило се да је добио 10 грама мање него што је очекивао.

Анонимни имејл и неочекиван одговор пекара

Купац се није вратио у продавницу, већ је пекару послао анонимни имејл са жалбом. Брајтнер му је објаснио да је практично немогуће ручно пресијећи векну тако да обје половине имају идентичну тежину.

Одговорио му је, уз дозу хумора, да једна половина понекад има неколико грама више, а друга неколико грама мање.

„Некад добијеш, некад изгубиш. Сљедећи пут ће сигурно бити десет грама више“, поручио му је пекар.

Строги њемачки прописи и реакција надлежних

Купцу се одговор очигледно није допао. Умјесто да се на томе заврши, обратио се надлежним органима. Случајем се потом позабавила њемачка служба надлежна за мјере и тежине, а испоставило се да прописи заиста нису били на страни пекара.Проблем није био у самих десет грама, већ у начину на који се хљеб продавао.

Прописи праве разлику између унапријед упакованих половина хљеба и векне која се пред купцем сијече на два дијела. Ако пекара цијелу векну пресијече тек када купац затражи половину, није довољно једноставно наплатити 50 одсто цијене.

Обавеза вагања и прилагођавање система

Сваки одсијечени комад мора поново да се измјери на одговарајућој, калибрисаној ваги, а купац плаћа његову стварну тежину. Брајтнер је хљеб продавао по цијене од 4,80 евра за килограм, па је управо стварна тежина одсијечене половине морала да одређује колико ће купац платити.

За власника пекаре ту је настао прави проблем. Да би наставио да продаје половине векни и истовремено испунио законске услове, морао је да промијени начин рада у својим продавницама.

Папрен трошак за усклађивање са законом

Набављене су нове прецизне ваге, а било је потребно прилагодити и софтвер који се користи приликом продаје. Укупан рачун, према ријечима самог пекара, достигaо је чак 15.000 евра.

Дакле, није ријеч о новчаној казни од 15.000 евра због десет грама хљеба, већ о трошку који је настао када је пекара, након жалбе купца, морала да усклади продају са прописима. Неке друге пекаре одлучиле су се за једноставније рјешење више уопште не продају пола свјеже пресијечене векне.

За Матијаса Брајтнера једна анонимна жалба због свега десет грама тако је завршила рачуном који ће вјероватно памтити много дуже од купца који ју је поднио, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Хљеб

Њемачка

жалба

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