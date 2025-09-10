Logo
Заплијењене 1,4 тоне кокаина! Пакети плутали у Тихом океану

10.09.2025

21:15

Фото: АТВ

Полиција Салвадора заплијенила је пакете са 1,4 тоне кокаина који су плутали Тихим океаном процијењене вриједности 29,9 милиона евра, рекао је данас предсједник те земље Најиб Букеле.

Букеле је на друштвеним мрежама објавио да је пошиљка кокаина, који је био умотан у пластичне фолије и спојен пластичним конопцима, пронађена око 1.600 километара југозападно од Ел Кордонсиља на пацифичкој обали Салвадора.

Он је истакао да су у Салвадору између 2024. и 2025. године заплијењене 37,2 тоне кокаина процијењене вриједности 796 милиона евра.

свети јован крститељ

Друштво

Сутра је велики празник: Пости се, али ово никако не смијете да једете

Операцију је похвалила америчка Амбасада у Салвадору, наводећи да свака успјешна акција против криминалних мрежа показује да постоји све већа синхронизација између партнера са заједничким циљевима.

Вашингтон процјењује да 90 одсто кокаина који стиже у Сједињене Државе пролази кроз Мексико и Централну Америку малим авионима, чамцима и "нарко подморницама", преноси Срна.

