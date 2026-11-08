Заплијењено црвено злато: И Карабињери шокирани открићем код дјевојке из БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Индустријски бакарни каблови, сакривени у великом пакету, заплијењени су поред пута недалеко од једне од најпрометнијих саобраћајница у Риму, док је вршена „примопредаја“.
Ова сумњива активност дуж пута Понтина била је довољна да покрене акцију припадника Јединице за јавну безбједност и ванредне ситуације (СПЕ) Локалне полиције Града Рима, која је завршена заплијеном 15 килограма „црвеног злата“, како се често назива бакар, и пријављивањем двије особе због прикривања украдене робе.
Акција је спроведена током редовних контрола и надзора у близини насеља Кастел Романо, а проналаском "робе" били су шокирани и сами полицајци.
Полицајци су примијетили младу жену како излази из насеља носећи велики пакет. Дискретно пратећи њено кретање, видјели су да се састала са мушкарцем који је чекао поред теретног возила марке Фиат. Између њих је била у току права трговинска погодба око продаје терета.
Контролом на лицу мјеста утврђено је да се у пакету налази 15 килограма индустријских електричних бакарних каблова, који су још увијек били обложени заштитним пластичним омотачем.
Осумњичена, 22-годишња држављанка Босне и Херцеговине која је одраније позната полицији, није могла да објасни поријекло каблова нити да покаже било какву документацију о њиховој куповини.
Купац, 74-годишњи становник Рима, затечен је на дјелу док је преговарао о куповини материјала.
Против обоје је поднесена кривична пријава у редовном поступку због прикривања украдене робе, док је сав бакар заплијењен, преноси портал Независне.
Истражитељи локалне полиције сада раде на утврђивању тачног поријекла каблова и провјеравају да ли су грађевинске фирме или предузећа из тог подручја пријавила крађу.
Подсјећа се да је 20. октобра велика крађа бакра са водоводне мреже компаније Ацеа изазвала озбиљне проблеме у појединим дијеловима Деветог римског општинског округа. Тада је због саботаже електричних каблова постројења без воде остало на хиљаде породица између насеља Тригорија и Мезокамино, што показује да крађе бакра и даље наносе велику штету кључним комуналним услугама.
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