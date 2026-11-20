Аутор:АТВ редакција
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Најмање 134 путника и 14 чланова посаде пријавило је симптоме гастроинтестиналних обољења, укључујући дијареју и повраћање, док су били на крузеру "Карипска принцеза".
Крузером је управља америчка компанија "Принцес крузис", од укупно 2.936 путника на броду, према подацима Америчких центара за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), пренео је Мајами хералд.
"Принцес крузис" је у власништву компаније "Карнивал корпорација" са сједиштем у Мајамију и Дејду.
Брод је испловио из 11. новембра, са планираним заустављањима на Аруби, у Колумбији и Панами, а очекује се да ће се вратити у Форт Лодердејл у понедјељак.
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Није јасно када су људи почели да се разбољевају, али је ЦДЦ објавио о епидемији у уторак, готово недЈељу дана након почетка путовања крузера.
Федерални здравствени званичници су саопштили да је крузер предузео разне мЈере како би успорио ширење заразе, укључујући појачано чишћење и дезинфекцију, изолацију оболелих.
Ово је други пут да је ове године пријављена епидемија гастроинтестиналних болести на броду "Карипска принцеза" и четврти да се догодио ове године на бродовима којима управља "Принцес крузис", према подацима ЦДЦ-а, пише Б92.
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