Мрави зауставили изградњу насеља

Изградња берлинског округа Нојлихтерфелде, са 2.500 станова, касни већ пет година због проблема заштите животне средине, првобитно због појаве пјешчаних гуштера, а сада мравињак зауставља наставак радова, пренио је данас "Билд".
Мравињак је открила група за заштиту животне средине која учествује у пројекту, на градилишту II, које је требало да буде очишћено на јесен, а жбуње и дрвеће мора да се уклони како би се поставиле водоводне, електричне и телекомуникационе линије за главни пројекат.
Ради се о врсти гололеђег шумског мрава, који је угрожен у Њемачкој, али није на Црвеној листи, за коју је неопходно законско одобрење за уклањање са одређених подручја.
Инвеститор Томас Грот поднио је захтјев надлежном округу Штеглиц-Целендорф за пресељење мрава, али је захтјев одбијен.
"Тренутно припремамо прва градилишта за почетак изградње прве двије фазе изградње. Због одбијања дозволе, кашњења се не могу искључити. На овој локацији ће се градити станови за изнајмљивање", рекао је Грот.
Мрави ће моћи ручно да се премјесте у одговарајуће контејнере најраније у марту или априлу сљедеће године, али ће од тада до септембра важити забрана сече дрвећа због заштите птица.
Агенција за заштиту животне средине и природе саопштила је да је у блиском контакту са Грот групом, као и да би радови сада могли да се изводе у радијусу од 25 метара од мравињака, што отежава изградњу пројекта великих размјера.
