Аутор:АТВ редакција
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Трилатерални састанак предсједника Кине Си Ђинпинга, предсједника Русије Владимира Путина и предсједника САД Доналда Трампа завршен је у Шенџену након 90 минута, јавља РИА Новости.
Лидери три земље састали су се данас на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње у Шенџену. Био је то први трилатерални састанак лидера Кине, Русије и САД.
Почетак састанка био је отворен за јавност, али је након нешто више од 10 минута настављен иза затворених врата.
Лист "Гардијан" објавио је да су главне теме затвореног дијела састанка биле проналажење рјешења за сукоб у Украјини и нуклеарно разоружавање.
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