Аутор:АТВ редакција
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Због протеста и националног штрајка на које су позвали највећи синдикати због мјера штедње премијера Барта де Вевера, у Белгији ће сутра бити отказани скоро сви летови, а биће поремећен и градски превоз у Бриселу, саопштили су синдикати и белгијска компанија за контролу ваздушног саобраћаја Скејс.
Међу њима је, како је потврдила национална авио-компанија Ер Србија, и лет из Београда.
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Одлука о отказивању лета је донијета на основу званичних оперативних информација и важећих аеронаутичких обавјештења, како би се путницима омогућило правовремено планирање путовања и смањио утицај околности које нису под контролом авио-компаније, наведено је у саопштењу Ер Србије.
Сви путници са резервацијама на лету планираном за сутра биће благовремено обавијештени мејлом, односно путем контакт података доступних у резервационом систему, о расположивим алтернативним летовима и другим опцијама за наставак путовања.
Медији су пренијели да се очекује да ће се хиљаде људи придружити националним демонстрацијама у Бриселу како би осудили смањење социјалног буџета савезне владе, коју предводи премијер, најавили су синдикати АЦВ-ЦСЦ, ФГТБ-АБВВ и СИНОВА.
''Широм земље, породице се сваког мјесеца боре да саставе крај с крајем. Кирија, енергија, гориво, јавни превоз, школарине и храна, основни трошкови настављају да расту'', рекли су синдикати у саопштењу.
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Како је најављено, демонстранти ће се окупити од 10.00 часова на станици Брисел-Север, гдје ће бити одржано неколико говора, а око 11.00 часова кренуће у шетњу кроз Брисел према станици Брисел-Миди.
Оператер јавног превоза у Бриселу СТИБ-МИВБ упозорио је да се очекују "велики поремећаји" у аутобуском, трамвајском и метро саобраћају, јер неки запослени учествују у протестима и штрајку.
(sputniknews.com)
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