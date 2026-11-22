Аутор:АТВ редакција
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Из стамбене зграде од осам спратова у Бечу евакуисане су 52 особе након што је јутрос избио пожар, а густ дим блокирао степениште и заробио станаре у њиховим становима, саопштила је ватрогасна служба.
Пожар је избио око 5.30 часова, а дим се убрзо проширио цијелим степеништем, због чега станари нису могли самостално да напусте зграду.
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Шест особа спасено је кроз прозор на првом спрату, а спасилачке екипе пробијале су са апаратима за дисање кроз задимљено степениште па су станаре евакуисале уз помоћ специјалних заштитних капуљача са филетрима, преноси Хојте, преноси Срна.
Пожар је убрзо угашен, након чега је из зграде уклоњен дим помоћу уређаја за снажну вентилацију. У пожару нико није повријеђен.
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