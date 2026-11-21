Аутор:АТВ редакција
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Бриселски аеродром најавио је да ће у понедјељак, 23. новембра, бити отказана већина летова јер запослени у контроли лета планирају да учествују у демонстрацијама у Белгији.
На сајту аеродрома наведено је да ће већина и долазних и одлазних летова 23. новембра бити отказана.
Главни белгијски синдикати негодују због резова у федералном буџету и социо-економских реформи, а очекује се велики протест у Бриселу око 10.00 часова.
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Очекивања су да ће се хиљаде људи придружити националним демонстрацијама у Бриселу како би осудили смањење социјалног буџета савезне владе, коју предводи премијер Барт Де Вевер.
Браселс тајмс пише да је сваког мјесеца све теже све већем броју породица да саставе крај с крајем.
Демонстрације су најновије у низу штрајкова који осуђују социо-економске реформе савезне владе, а које су, између осталог, утицале на пензије, плате и услове рада, преноси Срна.
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