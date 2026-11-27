Аутор:АТВ редакција
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Европска комисија је усвојила нова правила којима се, у оквиру европског законодавства о хемикалијама РЕАЦХ, ограничава употреба оловне сачме како би се боље заштитили здравље људи и животна средина.
Циљ ове мјере је заштита грађана Европе, дивљих животиња и животне средине смањењем загађења оловом, уз истовремено уважавање легитимних активности у вези са стрељаштвом и обезбјеђивање да војна и одбрамбена употреба остану нетакнуте.
Оловна сачма је веома отровна јер:
Нова правила забрањују употребу и продају сачме која садржи најмање 1 одсто олова.
Мјера је осмишљена тако да буде сразмјерна, па предвиђа изузетак за спортско стрељаштво на стрелиштима која имају одговарајуће системе за задржавање олова.
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Нова правила почеће да се примјењују 7. децембра 2033. године, чиме се ловцима, спортским стрелцима и стрелиштима оставља довољно времена да пређу на муницију без олова.
Ово ограничавање неће утицати на одбрамбене капацитете Европске уније. Изузимањем свих војних и безбједносних употреба из његовог обухвата и ограничавањем искључиво на цивилну употребу, овом мјером избјегавају се негативне посљедице по одбрамбену спремност и производне капацитете ЕУ.
Ова мјера представља наставак ширих напора Европске комисије да се избори са загађењем оловом из различитих извора. Непосредно јој је претходило усвајање других ограничења која се односе на оловне тегове, варалице и жице за риболов, 12. новембра 2026. године.
Она одражава континуирану посвећеност Европске уније смањењу изложености отровним супстанцама, стварању здравије животне средине за европске грађане и заштити биодиверзитета, преноси Телеграф.рс.
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