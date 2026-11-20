Аутор:АТВ редакција
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Свјетски здравствени стручњаци упозорили су на поновно ширење малих богиња у свијету, након што су Сједињене Америчке Државе, Мексико и Боливија изгубили статус земаља у којима је ова болест искоријењена, придруживши се Великој Британији, Канади, Аустрији, Јерменији, Шпанији, Азербејџану и Узбекистану.
Како се наводи, пад стопе вакцинације, ширење дезинформација о вакцинама и поремећаји у здравственим службама током пандемије ковида-19 главни су разлози повратка болести која је раније била под контролом, преноси Гардијан.
Према подацима Свјетске здравствене организације, током 2024. године малим богињама заразило се око 11 милиона људи, углавном дјеце млађе од пет година, док је око 95.000 преминуло.
Глобална стопа вакцинације и даље је испод 95 одсто, колико је потребно за колективни имунитет и спречавање епидемија.
Током 2025. године прву дозу вакцине примило је 84 одсто дјеце, док је другу дозу примило свега 77 одсто.
Стручњаци упозоравају да су посебно угрожена дјеца која због здравствених разлога не могу да приме вакцину, као и она која су превише мала за редовну имунизацију.
Мале богиње могу да изазову озбиљне компликације, укључујући упалу плућа, оштећење мозга, губитак слуха и сљепило, а вирус слаби имуни систем и повећава подложност другим инфекцијама.
Стручњаци истичу да је неопходно повећати доступност вакцинације, сузбијати дезинформације и подсјећати јавност на значај имунизације како би се спријечило даље ширење болести.
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