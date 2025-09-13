Logo

Зеленски добио највише гаранције сигурности од Путина, ако одлучи да посјети Москву

13.09.2025

16:12

Коментари:

0
Зеленски добио највише гаранције сигурности од Путина, ако одлучи да посјети Москву
Фото: Tanjug/AP

Украјински предсједник Владимир Зеленски добио је најјаче безбједносне гаранције од руског предсједника Владимира Путина за своју потенцијалну посјету Москви, рекао је амбасадор руског Министарства спољних послова за злочине кијевског режима Родион Мирошник.

Коментаришући на шта указује одбијање Зеленског да дође у Москву, он је навео неспремност да се постигне договор.

"Зеленски не жели мир. Он може дати било какве приједлоге или изјаве чији је циљ јефтина реклама. Сви у свијету знају да су Путинове гаранције једне од најмоћнијих на овој планети. Зеленски нема разлога да им не вјерује", истакао је Мирошник.

Ирина Зарутска

Свијет

Откривени нови, потресни детаљи из живота убијене Ирине Зарутске

Он је појаснио да путовање у Москву не представља опасност за Зеленског.

"За њега је главна опасност: 'Шта ако морам да постигнем договор?' То је оно што кочи Зеленског, а не чињеница да мора да иде у Москву или да је тамо угрожен - није угрожен", напоменуо је Мирошник.

Тениски рекет

Тенис

Србија изборила останак у Свјетској групи један Дејвис купа

Путин је раније, на конференцији за новинаре након посјете Кини, рекао да је спреман да позове Зеленског у Москву ако је он спреман за састанак.

Међутим, Зеленски је, говорећи на конференцији за новинаре са француским предсједником Емануелом Макроном, одбио понуду руског предсједника, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Володимир Зеленски

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Екипа "Сом" из Вишеграда побједник "Дринског котлића"

Друштво

Екипа "Сом" из Вишеграда побједник "Дринског котлића"

3 ч

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

БиХ

Гужва на излазу из БиХ: Појачана фреквенција возила на овим граничним прелазима

3 ч

0
Трагедија: Младу спортисткињу (23) убио камион

Свијет

Трагедија: Младу спортисткињу (23) убио камион

3 ч

0
Чак 400 продавница пријети затварање због новог пореза на пословни простор

Економија

Чак 400 продавница пријети затварање због новог пореза на пословни простор

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Намјештен тендер за надзор у "Аутопутевима Републике Српске"?

19

30

Због вета Бошњака, Народна скупштина поново бира чланове комисије

19

30

"Могуће да ново политичко расуло захвата Уставни суд Бих"

19

22

Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

19

16

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner