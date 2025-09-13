13.09.2025
16:12
Коментари:0
Украјински предсједник Владимир Зеленски добио је најјаче безбједносне гаранције од руског предсједника Владимира Путина за своју потенцијалну посјету Москви, рекао је амбасадор руског Министарства спољних послова за злочине кијевског режима Родион Мирошник.
Коментаришући на шта указује одбијање Зеленског да дође у Москву, он је навео неспремност да се постигне договор.
"Зеленски не жели мир. Он може дати било какве приједлоге или изјаве чији је циљ јефтина реклама. Сви у свијету знају да су Путинове гаранције једне од најмоћнијих на овој планети. Зеленски нема разлога да им не вјерује", истакао је Мирошник.
Он је појаснио да путовање у Москву не представља опасност за Зеленског.
"За њега је главна опасност: 'Шта ако морам да постигнем договор?' То је оно што кочи Зеленског, а не чињеница да мора да иде у Москву или да је тамо угрожен - није угрожен", напоменуо је Мирошник.
Путин је раније, на конференцији за новинаре након посјете Кини, рекао да је спреман да позове Зеленског у Москву ако је он спреман за састанак.
Међутим, Зеленски је, говорећи на конференцији за новинаре са француским предсједником Емануелом Макроном, одбио понуду руског предсједника, преноси Срна.
