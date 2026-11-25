Аутор:АТВ редакција
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Мађарски премијер Петер Мађар и украјински предсједник Володимир Зеленски заиграли су у уторак одбојку с ученицима једне школе у Закарпатју на западу Украјине.
Утакмица је одиграна током историјског сусрета којим су двојица лидера означила нову фазу односа Будимпеште и Кијева.
Снимак утакмице Мађар је објавио на друштвеним мрежама.
Ријеч је о првом званичном билатералном сусрету двојице лидера откако је Мађар у мају преузео власт. Прије доласка у Берехове заједнички су положили вијенце на спомен-обиљежје украјинским војницима погинулим у сукобу против Русије у Ужгороду.
Мађар и Зеленски разговарали су и о снабдијевању енергентима, модернизацији граничних прелаза те успостављању нових изравних жељезничких линија.
Одбојка је постала тема и на заједничкој конференцији за новинаре. На питање хоће ли посјетити Будимпешту, Зеленски се нашалио да би га Мађар требао позвати јер се морају реванширати за одбојкашку утакмицу.
Мађарски премијер одмах му је упутио позив да посјети Мађарску.
Ко је побиједио у утакмици, није објављено.
WATCH: Zelensky and Hungarian Prime Minister Péter Magyar played volleyball in Zakarpattia. https://t.co/L9oWcw2LCH— Clash Report (@clashreport) November 24, 2026
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