Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 6,7 степени по Рихтеровој скали погодио је источну обалу Камчатке у Русији, саопштено је из Европско-медитеранског сеизмолошког центра /ЕМСЦ/.
Потрес је био на дубини од 188 километара, недалеко од мјеста Јелизово у Камчатском крају, преноси Срна.
Регистрован је данас око 13.00 часова по локалном времену, а нема информација о штети или евентуалним жртвама, преноси Синхуа.
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