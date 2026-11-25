Аутор:АТВ редакција
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Бројни возачи пријавили су аутомобил који им је долазио у сусрет, а полиција је морала организовати посебну акцију како би зауставила возило и спријечила могућу несрећу.
Права драма одвијала се на ауто-путу у Француској А75, гдје је 90-годишња жена а воланом прешла чак 35 километара возећи у супротном смјеру. Иако је ситуација трајала дуже од пола сата и представљала озбиљну опасност за остале учеснике у саобраћају, срећом, није дошло до несреће.
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Забринути возачи почели су позивати полицију након што су на ауто-путу примјетили аутомобил који се кретао директно према њима.
Према информацијама француских медија, 90-годишњакиња се враћала кући када је промашила неколико излаза с ауто-пута. Након што је напокон напустила ауто-пут, на кружном току је направила полукружно окретање, а затим се грешком поново укључила на ауто-пут, али у супротном смјеру.
Посебно опасно било је то што се све догађало након заласка сунца, на дионици ауто-пута с бројним кривинама и успонима који додатно отежавају видљивост.
Након бројних пријава возача, полиција је одмах ангажовала двије патроле. Како би спријечили директан судар, полицајци су примјенили посебну методу познату као покретна блокада, којом су постепено успоравали и заустављали саобраћај.
Након што је прешла приближно 35 километара у погрешном смјеру, жена је заустављена у близини одморишта на ауто-путу, без изазивања саобраћајне несреће.
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Давид Роуссел, командант локалне саобраћајне полиције, изјавио је за француске медије да је избјегнута велика трагедија, посебно имајући у виду да се инцидент догодио у вечерњим сатима и на дионици с отежаном прегледношћу.
Она је након заустављања била видно потресена и изразила је жаљење због онога што се догодило. Полицајци су је одвезли кући, а чланови њене породице обавијештени су како би преузели аутомобил, преноси РадиоСарајево.
Због овог инцидента кажњена је са 135 евра, а возачка дозвола јој је привремено одузета. Прије него што поново буде могла сјести за волан, мораће проћи љекарски преглед, након којег ће бити процијењено да ли је способна сигурно управљати возилом.
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