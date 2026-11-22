Аутор:АТВ редакција
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Рускиња (73) проглашена је мртвом у децембру 2025. године од стране љекара реаниматолога, али је два сата касније у мртвачници показала знаке живота. Љекар је оптужен да јој је потом убризгао смртоносни лијек како би прикрио своју грешку. Ухапшен је и задржан у притвору.
Могло би се помислити да је ријеч о сценарију неке телевизијске серије. Међутим, ова прича се заиста догодила прошле године у Русији. Љекар реаниматолог осумњичен је да је пацијенткињи (73), која је грешком проглашена мртвом, убризгао смртоносни лијек како би прикрио своју грешку, пише ове недјеље руски информативни портал Газета.ру. Против њега је покренута истрага.
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Седамнаестог децембра 2025. године, Галина, жена стара 73 године, примљена је у болницу у Сјеверодвинску, у Архангелској области, због акутне тромбозе. Међутим, током лијечења срце јој је стало. Готово пола сата, Олег Г., љекар стар 29 година, покушавао је да је реанимира, али без успјеха. Специјалиста је потом прогласио њену смрт.
Ипак, према првим резултатима истраге, срце жене је наводно поново почело да ради, а да љекар то није примјетио. Убрзо након тога, седамдесетрогодишњакиња, проглашена мртвом, превезена је у мртвачницу. Међутим, два сата касније, један од запослених примјетио је знаке живота и обавијестио љекара.
Тада је случај добио потпуно другачији обрт. Умјесто да јој пружи хитну медицинску помоћ, љекар реаниматолог убризгао јој је пропофол, интравенски анестетик који се користи за увођење и одржавање анестезије и који може да изазове депресију дисања. Истражиоци сматрају да јој је Олег Г. дао овај смртоносни лијек како би прикрио своју првобитну грешку.
Покренута је истрага због "убиства особе која се налази у беспомоћном стању". Олег Г., који је дипломирао 2023. године, ухапшен је, а потом му је одређен притвор. Он негира оптужбе и тврди да је поступао у складу са медицинским протоколом.
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На тијелу жене биће обављено токсиколошко испитивање како би се са сигурношћу утврдили узроци смрти седамдесеттрогодишњакиње.
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