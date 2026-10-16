Жену однијела бујица насред улице: Драматичан снимак кружи мрежама

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Жена је спасена након што ју је снажна водена бујица понијела улицом у истанбулском округу Есењурт, док су обилне падавине изазвале велике поплаве широм највећег турског града.
Драматични призори забиљежени су током невремена које је потопило улице, аутомобиле, куће и пословне објекте. Пролазници су одмах притекли у помоћ жени коју је вода носила низ улицу, а снимак њеног спасавања убрзо се проширио друштвеним мрежама и турским медијима.
Према извјештајима објављеним 15. октобра, најмање три особе су страдале, док се за још петоро трагало. Спасилачке екипе наставиле су потрагу за несталима и евакуацију становништва из угрожених подручја.
Обилне падавине почеле су да погађају Истанбул 14. октобра, а ситуација се током дана додатно погоршавала. У појединим дијеловима града улице су се претвориле у бујице, док су подвожњаци, саобраћајнице и подруми зграда били испуњени водом.
Возила су остајала заглављена на поплављеним путевима, а нека су завршила под водом или их је бујица помјерала низ улицу. Вода је продирала у куће, продавнице, гараже и пословне просторе.
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Посебно тешко било је у четвртима Есењурт, Султангази, Ејупсултан и Газиосманпаша. На појединим мјестима забиљежени су и одрони те урушавање дијелова путева.
Према подацима градског Центра за координацију у ванредним ситуацијама (АКОМ), у четврти Бејкоз забиљежено је 255,8 литара кише по квадратном метру.
Поплаве су имале и трагичне посљедице. Према извјештајима објављеним 15. октобра, најмање три особе су изгубиле живот, док се петоро људи водило као нестало.
Међу страдалима је и четрнаестогодишњак који је, према наводима локалних медија, доживио струјни удар након што је стао у воду у парку у четврти Фатих.
У другом случају, тридесетчетворогодишња особа пала је на поплављеном тротоару у четврти Саријер, ударила главом и касније преминула.
Спасилачке екипе извлачиле су људе из поплављених објеката и возила, док су поједини становници морали да буду евакуисани уз помоћ ватрогасаца и специјалних возила.
Размјере невремена показују и подаци турских служби. Према извјештају агенције Анадолија, забиљежено је 1.277 случајева поплава и 15 клизишта.
Посљедице су пријављене у 808 кућа, 280 пословних објеката и 76 возила, а у интервенцијама су учествовале хиљаде припадника надлежних служби.
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Саобраћај је био озбиљно поремећен, а гужве су у појединим периодима достизале око 90 одсто. Вода је преплавила бројне путеве и подвожњаке, док су дијелови јавног превоза привремено били обустављени или отежани.
Власти су 15. октобра обуставиле наставу у школама и забраниле кретање мотоцикала због опасних услова. Грађанима је савјетовано да избјегавају изласке без пријеке потребе, а становницима подрумских и сутеренских просторија препоручено је да потраже безбједнији смјештај.
Хитне службе наставиле су интервенције током ноћи и јутра, испумпавајући воду из кућа, гаража, пословних простора и саобраћајница.
Америчка новинска агенција Асошијетед прес (АП) извијестила је да је евакуисано више од 3.000 људи који су остали заробљени због поплава.
Иако су поједини дијелови јавног превоза постепено поново почели да раде, санација штете и провјера угрожених подручја настављене су и наредних сати.
Снимак жене коју је бујица носила улицом у Есењурту још једном је показао колико брзо обилне падавине могу да претворе градске улице у опасне водене токове.
Надлежне службе позвале су грађане на опрез због могућности нових падавина и опасности које представљају поплављени путеви, подруми и снажне водене струје, преноси Информер.рс.
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