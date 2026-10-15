"Животиње је "одвеле" у затвор: Жена пуштена на слободу

Аутор:АТВ редакција
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Жена (54) ухапшена је у Солуну зато што је у свом дому држала више око 200 домаћих животиња и кућних љубимаца, пуштена је на слободу по налогу тужиоца.
Жена је завршила са лисицама на рукама јуче поподне, након инцидента који је имала са Алжирком (35), током којег јој је пријетила, што је довело до доласка полиције на лице мјеста, преноси Прототема.
Тужилац је наложио прелиминарну истрагу о случају, како би се истражили услови живота животиња и утврдило да ли су испуњена прописана правила о добробити.
Жена је завршила у лисицама у среду поподне, након инцидента који је имала са 35-годишњом женом из Алжира, током којег јој је пријетила, што је довело до доласка полиције на лице мјеста.
У истрази која је услиједила, полицајци одјељења Терми су утврдили да Гркиња у свом дому држи око 120 паса, 70 мачака и десетак коза, а да им није обезбиједила удобан, здрав и одговарајући смјештај, што је угрозило добробит животиња.
Против ње је поднесена пријава због пријетњи и кршења закона о животињама.
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