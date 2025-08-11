Нема чланака

Logo

19

59

Преминуо Халид Бешлић, регион се опрашта од легенде

19

56

Кошаркаши Студента спремни за изазове у АБА 2 лиги и првенству БиХ

19

51

Једна од најбољих виноградарских година у Херцеговини

19

50

Познато вријеме и мјесто сахране Халида Бешлића

19

40

Срушио се медицински хеликоптер, има повријеђених

Тренутно на програму

19:50

Временска прогноза

временска прогноза

19:52

Без коментара

без коментара

19:55

Маркетинг

маркетинг

20:00

Лото, Лутрија Србије

лото

20:10

У првом плану

У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке. Емисију уређује и води Драгана Рајић.

20:50

Златни дечко ЕП 03 (12+)

серијски програм

21:40

Ало Ало С08 ЕП 05 12+)

серијски програм

Стање на граничним прелазима