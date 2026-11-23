Izvor:
ATV
U novom izdanju emisije „Važno“ večeras 21 čas i 21 minut o o Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Kakav je staus sporazuma 31 godinu nakon potpisivanja.
Za emisiju „Važno“ govore: Ljubinko Mitrović, univerzitetski profesor i doktor pravnih nauka, Ognjen Tadić, pravnik, Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske.
Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Dejan Rauš.
Specijal „Važno“- ponedjeljkom u 21 čas i 21 minut.
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