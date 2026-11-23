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Foto: atv

U novom izdanju emisije „Važno“ večeras 21 čas i 21 minut o o Dejtonskom mirovnom sporazumu.

Kakav je staus sporazuma 31 godinu nakon potpisivanja. Za emisiju „Važno“ govore: Ljubinko Mitrović, univerzitetski profesor i doktor pravnih nauka, Ognjen Tadić, pravnik, Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske. Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Dejan Rauš. Specijal „Važno“- ponedjeljkom u 21 čas i 21 minut.

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