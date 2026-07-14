Danas sjednica PIK-a, ponovo o imenovanju novog visokog predstavnika

Sjednica Savjeta za sprovođenje mira (PIK) biće održana danas, a na njoj će biti govora o imenovanju kandidata za novog predstavnika u BiH.

Kako pišu federalni mediji, učesnici sjednice, među kojima su ambasadori i druge diplomate međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, stigli su u zgradu OHR-a gdje se održava sastanak.

Podsjećamo, na posljednjoj sjednici PIK-a označen kraj jedne nelegitimne političke epizode u BiH, nakon što je Kristijan Šmit "predao dužnost" Luisu Krišoku. Američki diplomata preuzeo je funkciju v.d. visokog predstavnika, nakon što ga je na tu poziciju imenovao Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira (PIK).

Na posljednje dvije sjednice Upravnog odbora PIK-a koje su održane 4. i 30. juna nije bilo konsenzusa o tome ko će biti novi šef OHR-a.

Podsjećanja radi, dio članica EU i SAD se ni na posljednjoj sjednici PIK-a nisu usaglasile oko imena novog visokog predstavnika, a supervizor za Brčko Luis Krišok formalno je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog.