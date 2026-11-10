Oglasio se Fond solidarnosti ''Duša djece'': Ne dovoditi građane u zabunu

Fond „Duša djece“ demantovao je navode o isplati pomoći radnicima RTRS-a, ističući da se njegova sredstva isključivo koriste za liječenje djece u inostranstvu.

"Zbog sve češćih upita građana da li je Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu Duša djece isplatio jednokratnu pomoć za plate radnika u pojedinim preduzećima, konkretno zaposlenima na Radio televiziji Republike Srpske, još jednom naglašavamo da naša ustanova Fond solidarnosti Duša djece finansira dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu i novac troši isključivo za tu namjenu. Dakle, ni u jednu drugu svrhu", poručili su iz Fonda.

Naime, u Republici Srpskoj postoje dva fonda solidarnosti, sa potpuno različitom namjenom.

Fond solidarnosti Republike Srpske osnovan je 2023. godine radi pružanja novčane pomoći privredi i porodicama u zakonom propisanim slučajevima.

"Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu Duša djece osnovan je 2017. godine isključivo radi finansiranja dijagnostike i liječenje djece u inostranstvu. Sredstva ovog Fonda ne mogu se koristiti za novčane pomoći porodicama niti za bilo koju drugu namjenu. Ona se koriste isključivo u skladu sa zakonom kojim je ovaj fond osnovan, odnosno ISKLjUČIVO ZA FINANSIRANjE liječenja djece u inostranstvu", kažu i dodaju:

"U cilju pravovremenog i tačnog informisanja građana, Fond solidarnosti Duša djece je do sada reagovao više puta, kako građani ne bi bili dovedeni u zabunu. Netačnim dovođenjem u vezu dva fonda solidarnosti koji imaju potpuno različitu svrhu i namjenu, stvara se pogrešan utisak da se novac namijenjen liječenju djece koristi i u druge svrhe, što nije tačno. Zato još jednom želimo da građani koji u najvećoj mjeri finansiraju naš Fond dobiju tačne i pravovremene informacije".

Zaključili su da su svi njihovi podaci javni i dostupni na internet stranici www.fondsolidarnosti.com.

"Možete nas pratiti i na Fejsbuku kao i na Instagramu ( fs_dusadjece), jer na našim društvenim mrežama, takođe, redovno objavljujemo sve informacije i u više navrata smo reagovali kada mediji ne naglase o kojem Fondu solidarnosti je riječ. Zbog svega navedenog još jednom pozivamo institucije i medije da prilikom pisanja naziva Fonda koriste puni naziv a ne samo Fond solidarnosti, kako ne bi dovodili građane u zabunu, jer samo tačne i provjerene informacije štite povjerenje građana i sistema koji postoji isključivo radi liječenja djece", zaključuju iz Fonda.