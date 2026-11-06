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Oktobar ove godine najtopliji u istoriji

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АТВ редакција
06.11.2026 10:49

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Jesen, vremenska prognoza
Foto: Unsplash

Oktobar ove godine bio je najtopliji otkako se vodi evidencija, saopšteno je iz Evropske službe za klimatske promjene.

U saopštenju se navodi da je sada "sasvim sigurno da će temperatura porasti za 1,5 stepeni Celzijusovih u odnosu na predindustrijske nivoe", prenio je Rojters.

Prema podacima Kopernikusa, ova godina je druga zaredom u kojoj se bilježi rekordna temperatura u oktobru, prenosi Srna.

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Tagovi :

oktobar

Temperatura

mjerenje temperature

rekordne temperature

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