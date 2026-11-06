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U Srpskoj rođeno 15 beba

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АТВ редакција
06.11.2026 08:15

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beba pelene pempas
Foto: Pexels/ Emma Bauso

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, šest djevojčica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Sedam beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Prijedoru, a po jedna beba u Doboju, Foči, Trebinju, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i četiri dječaka, u Prijedoru dječak i djevojčica, u Doboju, Foči, Nevesinju i Gradišci po jedan dječak, a u Trebinju i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica.

Poroda nije bilo u Zvorniku i Bijeljini.

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Tagovi :

rođene bebe

bebe

Republika Srpska

Porodilišta

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