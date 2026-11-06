U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, šest djevojčica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Sedam beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Prijedoru, a po jedna beba u Doboju, Foči, Trebinju, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i četiri dječaka, u Prijedoru dječak i djevojčica, u Doboju, Foči, Nevesinju i Gradišci po jedan dječak, a u Trebinju i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica.

Poroda nije bilo u Zvorniku i Bijeljini.