Inspekcija u Srpskoj uništila 4,5 tone mesa, izrečene kazne od 87.000 KM

Republička veterinarska inspekcija u ovoj godini povukla je iz prometa i uništila oko 4,5 tone mesa i proizvoda od mesa zbog nepravilnosti, potvrđeno je za ATV iz Inspektorata Republike Srpske.

Prema podacima dostavljenim ATV-u, republička veterinarska inspekcija tokom 2026. godine izvršila je 656 kontrola u mesnicama, veleprodajnim i maloprodajnim objektima, klanicama, farmama, skladištima i proizvodnim pogonima.

Zbog utvrđenih nepravilnosti izrečeno je 156 upravnih mjera, dok su kontrolisanim subjektima izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 87.000 KM.

Iz Inspektorata pojašnjavaju da su meso i proizvodi od mesa povlačeni iz prometa zbog nepotpunih deklaracija, isteklog roka upotrebe ili promjena senzornih svojstava.

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Veterinarska inspekcija svakodnevno kontroliše proizvodnju i promet mesa, a posebna pažnja posvećena je porijeklu proizvoda, uslovima skladištenja i ispravnosti dokumentacije.

Kontrolama se provjerava da li količine mesa u rashladnim vitrinama i hladnjačama odgovaraju poslovnoj dokumentaciji trgovaca, kao i da li su podaci o porijeklu, datumu proizvodnje i roku trajanja tačni.

Meso ATV

Iz Inspektorata su za ATV potvrdili i da republička veterinarska inspekcija ove godine nije utvrdila slučajeve prodaje odmrznutog mesa kao svježeg u maloprodajnim objektima.

Pored republičke inspekcije, svakodnevne kontrole obavljaju i veterinarske inspekcije jedinica lokalne samouprave, koje u slučaju utvrđenih nepravilnosti preduzimaju upravne i prekršajne mjere.

Obavezna kontrola mesa tokom svinjokolja

Iz Inspektorata Republike Srpske upozorili su i na obaveze građana uoči sezone tradicionalnog svinjokolja.

Iako klanje svinja za potrebe vlastitog domaćinstva nije zabranjeno niti ograničeno zakonom, vlasnici su obavezni da odmah nakon klanja obezbijede ispitivanje mesa na prisustvo larvi trihinele.

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Ova obaveza propisana je Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze životinja.

Iz Inspektorata naglašavaju da tradicionalni svinjokolj za potrebe domaćinstva ne podliježe redovnim službenim kontrolama veterinarske inspekcije, jer nije riječ o registrovanoj proizvodnji mesa namijenjenog javnoj potrošnji.

Odgovornost za bezbjednost mesa namijenjenog ishrani članova domaćinstva isključivo je na vlasniku.

Ukoliko ovlašćena veterinarska organizacija utvrdi prisustvo trihinele, o tome obavještava inspekciju, koja preduzima mjere za sprečavanje širenja zaraze.

U tom slučaju meso, trup, iznutrice i svi nusproizvodi uništavaju se pod nadzorom inspektora, dok se na gazdinstvu sprovode zaštitne mjere, uključujući vanrednu deratizaciju, dezinfekciju i čišćenje objekata za smještaj životinja.