Broj zaklanih svinja u Srpskoj drastično povećan

Tokom decembra 2025. godine, u poređenju sa istim mjesecom 2024. godine povećan je broj zaklanih svinja za 26,3 odsto, potvrđeno je InfoBijeljini.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, povećan je i broj zaklanih ovaca i to za 20 odsto.

“Povećanje se bilježi i kod živine za 14,2 odsto, dok je istovremeno smanjen broj zaklanih goveda za 17,4 odsto”, naveli su iz Zavoda.

Težina rasla za 57 odsto

U istom periodu, zabilježeno je povećanje neto težine zaklanih svinja za 57 odsto.

“Kod ovaca bilježimo povećanje za 17,7 odsto i živine za 11,4 odsto, kao i smanjenje neto težine zaklanih goveda za 9,6 odsto”, naglasili su iz Republičkog zavoda za statistiku.

Iz ovog Zavoda su saopštili i vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama.

Prodaja na pijacama

Ona je u decembru 2025. godine, kako ističu, iznosila 1.491.137 KM, što u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine predstavlja povećanje od 254.054 KM (20,5 odsto).

"U poređenju sa novembrom 2025. godine, vrijednost prodaje u decembru 2025. godine veća je za 37.240 KM (2,6 odsto)”, rekli su iz Republičkog zavoda za statistiku.

(InfoBijeljina)