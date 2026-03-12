Broj zaklanih svinja u Srpskoj drastično povećan

Izvor:
InfoBijeljina
12.03.2026
14:11
Komentari:0
Tokom decembra 2025. godine, u poređenju sa istim mjesecom 2024. godine povećan je broj zaklanih svinja za 26,3 odsto, potvrđeno je InfoBijeljini.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, povećan je i broj zaklanih ovaca i to za 20 odsto.
“Povećanje se bilježi i kod živine za 14,2 odsto, dok je istovremeno smanjen broj zaklanih goveda za 17,4 odsto”, naveli su iz Zavoda.
U istom periodu, zabilježeno je povećanje neto težine zaklanih svinja za 57 odsto.
“Kod ovaca bilježimo povećanje za 17,7 odsto i živine za 11,4 odsto, kao i smanjenje neto težine zaklanih goveda za 9,6 odsto”, naglasili su iz Republičkog zavoda za statistiku.
Iz ovog Zavoda su saopštili i vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama.
Ona je u decembru 2025. godine, kako ističu, iznosila 1.491.137 KM, što u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine predstavlja povećanje od 254.054 KM (20,5 odsto).
"U poređenju sa novembrom 2025. godine, vrijednost prodaje u decembru 2025. godine veća je za 37.240 KM (2,6 odsto)”, rekli su iz Republičkog zavoda za statistiku.
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Ekonomija
2 h0
Banja Luka
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
3 h3
Društvo
3 h0
Najnovije
Najčitanije
16
03
15
51
15
47
15
44
15
35
Trenutno na programu