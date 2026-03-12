Kriminalnoj grupi Milana Matkovića 66 godina zatvora!

Matković je osuđen na 19 godina zatvora. Saša Ratković osuđen je na 10 godina zatvora, Vasilije Stjepić na osam godina, Dragan Supić i Vladica Rakića na po šest i po godina, Tomislav Vidaković i Miroslav Čalija dobili su po pet i po godina, a Mitar Blagojević pet godina zatvora.

Ogranizovani kriminal, trgovina drogom...

Svi su oglašeni krivim za organizovani kriminal i trgovinu drogom. Matković je kriv i za pranje novca, krivotvorenja isprava i planiranja ubistava.

Po određenim tačkama optužnice optuženima su izrečene i oslobađajuće presude za ista krivična djela.

”Na osnovu zakonskih propisa od optuženih Milana Matkovića, Dragana Supića i Vladice Rakića oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem počinjenih krivičnih djela”, saopštio je Sud BiH.

Matkoviću je nakon presude produžen pritvor, kao i Ratkoviću kome su ukinute mjere zabrane. Draganu Supiću, Tomislavu Vidakoviću, Vladici Rakiću, Vasiliju Stjepiću, Mitru Blagojeviću i Miroslavu Čaliji su produžene mjere zabrane putovanja.

Djelovali širom Evrope i po Južnoj Americi

Prema optužnicu Matković je od polovine 2020. do kraja 2021 godine organizovao kriminalnu grupu radi vršenja krivičnih djela s ciljem sticanja imovinske koristi.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je grupa djelovala na području Austrije, Hrvatske, Švajcarske, Španije, Nizozemske, Njemačke, a pojedini članovi su bili aktivni i u državama Južne Amerike. Grupa je nabavljala kokain sa štambiljima "Rojal", "Jauguar", "Leon", "Betmen", "Peru", "TR" i drugo. Nabavljali su i skank koji su nazivali imenima ”Albanka”, ”Amnesia” ”Critical-kuch” i slično u zavisnosti od porijekla.

Drogu su prevozili automobilima sa posebno izgrađenim štekovima, i "Mercedes GLK 220", "Golf 7", "Audi Q7", "Passat", "Tiguan" i drugi, a angažovali su i druga lica posredstvom kojih su vršili međunarodni transport droge. U optužnici je opisano i više pojedinačnih prometa drogom u raznim količinama.

U zatvoru štrajkovao glađu

Matković je u žižu javnosti dospio kada je u zatvoru u Vojkovićima, zajedno sa još trojicom pritvorenika, stupio u štrajk glađu. Tada je sam sebi probio usnu federom iz olovke i u prvi mah nije dozvoljavao njegovo uklanjanje. Na štrajk se odlučio, kako su saopštili njegovi advokati, zbog navodnih pritisaka koje grupa trpi u okviru same istrage.

Inače grupa je razotkrivena pomoću podataka prikupljenih dešifrovanjem aplikacija Sky i Anom. U porukama, koje su članovi grupe razmijenjivali, pominjano je ubistvo Miljana Vidovića i Rade Ašćerića, pominjane su i nabavke velikih količina droge i to 300 kilograma droge koji su navodno plaćeni pomoću tokena, po cijeni od 3.950 dolara za kilogram.

"Droga je nabavljena od njima poznatog lica iz Južne Amerike radi dalje prodaje na području Evrope. Kokain je kupljen tako što su posredstvom kriptovane aplikacije Anom razmijenili tzv. token i to 24. januara 2021. godine", navodi se u optužnici.

Planiranje ubistava u Novom Sadu i Beogradu

Kada je u pitanju planiranje ubistava u optužnici se navodilo da je Matković zajedno s drugim licima od 11. oktobra 2020. do decembra 2020. godine preko Anoma dogovarao ubistvo iz bezobzirne osvete. Na meti je bio Novosađanin koji je ranije pretukao njihovog prijatelja.

"Razrađivali su plan ubistva koje je trebalo biti izvršeno u Novom Sadu. Vršili su pripreme u vidu opservacije kretanja žrtve, tražeći direktnog izvršioca ubistva, nabavku vozila, eksploziva i drugo. Utvrdili su prebivalište žrtve, vozilo koje je koristio, te su pribavili ukradeni "BMW 1" koji će biti korišten prilikom likvidacije i prikrivanja izvršioca i tragova krivičnog djela. Angažovali su ubicu koji će izvršiti djelo postavljanjem eksploziva pod vozila i aktivaranjem na daljinski, ali plan nije izvršen", navodi se u optužnici.

Uhapšeni prije likvidacije

I drugo ubistvo trebalo je biti izvršeno postavljenjem eksplozivne naprave u Beogradu. Napravljen je plan, angažovano više osoba koje će izvršiti ubistvo, ali zločin nije izvršen jer su osumnnjičeni uhapšeni 10. avgusta 2020. godine od strane policijskih službenika MUP-a Srbije. U pretresima stanova koje su koristili, osim veće količine oružja i municije, pronađena je i improvizovana eksplozivna naprava velike razorne moći sa prijemnikom i uređajem za daljinsko aktiviranje, namijenjena za izvršenje ubistva.

U više tačaka optužnice opisano je da je Matković bio angažovan i u pranju novca, kupovinama zemljišta, nepokretnosti u opštini Ravno, kupovinom vozila, kamiona za prevoz droge, raznih građevinskih radova i slično.