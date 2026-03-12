Bjegunac uhapšen po potjernici suda, sproveden na Tunjice

Izvor:
12.03.2026
Sudska policija Republike Srpske uhapsila je D.S. iz Slatine na osnovu potjernice koju je za njim raspisao Osnovni sud u Banjaluci.
”Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Banjaluka danas su u 12 časova uhapsili D.S. Protiv navdeno je doneseno rješenje o određivanju pritvora i raspisana potjernica zbog neodazivanja na sud”, saopštila je Sudska poliicja.
Nakon hapšenja D.S. je sproveden u KPZ Banjaluka na Tunjicama.
