Pijan tukao ženu u Laktašima, završila na UKC Republike Srpske

Policija je uhapsila S.S. iz Laktaša koji je pijan verbalno i fizički napao sugrađanku i nanio joj povrede zbog kojih je završila u UKC Republike Srpske.

Prema nezvaničnim informacijama S.S. je napao bivšu djevojku.

U PU Banjaluka navode da je S.S. uhapšen noćas zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje.

”On se sumnjiči da je verbalno, a potom i fizički napao žensku osobu u Laktašima usljed čega je zadobila tjelesne povrede. Povrijeđenoj ženi je ukazana ljekarska pomoć u UKC Republike Srpske. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod S.S. je utvrđeno je 1,02 g/kg alkohola u organizmu”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da je u toku rad na slučaju, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.