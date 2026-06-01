Ilić: Film "Osmijeh za kraj" promoviše potencijale Srpske kao filmske destinacije

01.06.2026 12:58

Филм Осмијех за крај Аудио-визуелни центар РС
Film "Osmijeh za kraj" režisera Duška Stanivuka, čije je snimanje počelo na području Gradiške, promoviše potencijale Republike Srpske kao filmske destinacije i Audio-vizuelni centar Srpske ga sa zadovoljstvom podržava, izjavila je Srni direktor te ustanove Anja Ilić.

Ilićeva je napomenula da je film "Osmijeh za kraj" podržan na konkursu za proizvodnju kratkometražnog igranog filma, te dodala da se prilikom posjete setu uvjerila da iza ovog projekta stoji izuzetno posvećena i profesionalna autorska, produkcijska i glumačka ekipa.

"Posebno raduje činjenica da film donosi zanimljivu i emotivnu priču, sa veoma zahtjevnim konceptom u kojem se gotovo cjelokupna radnja odvija u automobilu, što predstavlja poseban izazov za sve učesnike projekta", rekla je Ilićeva.

Ona je navela da uloge u filmu nose sjajni glumci Nataša Perić i Bojan Kolopić, te da je uvjerena da će njihov talenat dodatno doprinijeti kvalitetu ostvarenja.

"Istovremeno, kroz snimanje su predstavljene autentične i atraktivne lokacije na području Gradiške, čime se promovišu potencijali Republike Srpske kao filmske destinacije", istakla je Ilićeva.

Ilićeva vjeruje da će "Osmijeh za kraj" ostvariti i zapažen festivalski život i pronaći put do publike, kojoj je domaći film sve važniji i bliži.

Ovaj kratki film u produkciji "Kozara filma" donosi priču o Nini i Kikiju, koji su na putovanju koje bi trebalo da im donese novu šansu. Dok granica postaje sve bliža, prošlost ih neumorno sustiže, stavljajući na iskušenje njihovu hrabrost i međusobno povjerenje

