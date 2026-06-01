Dodijeljena sredstva sportskim savezima i organizacijama lica sa invaliditetom

Ministarstvo porodice, omladine i sporta objavilo je danas rezultate dva konkursa u oblasti sporta, na osnovu kojih je izdvojeno 250.000 KM za sufinansiranje aktivnosti sportskih saveza i sportskih organizacija i sportista lica sa invaliditetom.
Riječ je o konkursu za sufinansiranje programskih i redovnih aktivnosti sportskih saveza Republike Srpske i konkursu za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija i sportista pojedinaca lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Za sufinansiranje aktivnosti sportskih saveza Republike Srpske izdvojeno je 200.000 KM, a na konkurs su se prijavila 24 sportska saveza koja su ispunila sve obaveze i izvršila preregistraciju u skladu sa Zakonom o sportu.
Za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija i sportista pojedinaca lica sa invaliditetom izdvojeno je 50.000 KM.
Rezultati konkursa objavljeni su na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta, prenosi Srna.
