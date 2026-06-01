Crvena zvezda pred gašenjem

ATV
01.06.2026 11:46

Ne nazire se kraj problemima vaterpolista Crvene zvezde. U septembru prošle godine lijepo složen tim se brzo raspao zbog neispunjenih obećanja uprave koja je i sama smijenjena na klupskoj skupštini.

Sa jedva skupljenim timom "crveno-bijeli" su stigli do četvrtog mjesta, ali je nastavak bitisanja kluba u magli. Generalni sekretar Goran Jezdić je podnio ostavku , a saopštenjem su se oglasili igrači, treneri i predsjednik skupštine.

Saopštenje prenosimo u cjelini:

"Vaterpolo klub Crvena zvezda je, opravdano, sa velikim očekivanjima dočekao start prošle sezone. Osjetno pojačan sastav, uz obećana značajna sredstva jakih sponzora, garantovali su nesmetano funkcionisanje kluba i borbu za visoke plasmane u sva tri takmičenja.

Na žalost, znamo šta se događalo krajem godine. Zbog neispunjenih obećanja članova uprave i njihovih malverzacija kako ne bi dobili novac veći broj vaterpolista je napustio klub. Učinila je to i uprava tako da je preostali dio igračkog kadra uz stručni štab i dvojice članova rukovodećeg tijela uspio, uz ogromne napore da osvoji četvrto mjesto u prvenstvu i obezbijedi učešće u evropskom takmičenju naredne sezone.

Mi, igrači, zajedno sa trenerima, smo učinili sve što je do nas. I to je sve. Moramo da zabrinuto konstatujemo da je klub pred gašenjem! Uprave i sponzora i dalje nema, predsjednik se ne nazire, tim koji je 2013. bio prvak Evrope i pobjednik Super kupa živi teške dane sa neizvjesnom budućnošću.

Klub ima dug od preko pola miliona evra koji je napravljen u posljednje dvije i po sezone. Dug postoji samo prema igračima i stručnom štabu i dijelom prema objektu u kojem su se vaterpolisti hranili. Ako pogledamo situaciju u srpskom sportu, u kojem, zahvaljujući državi, nikada nije bilo više novca, smatramo da jedna ozbiljna akcija formiranjem uprave i pravljenja sponzorskog pula lako može da riješi i dug i obezbijedi nastavak funkcionisanja Crvene zvezde."

(Sport klub)

Angelina Topić otvorila sezonu, zauzela 3. mjesto na mitingu Dijamantske lige

PK „Olimp" okupio regionalni plivački krem

Žarko Jovanović iz Doboja pobjednik maratona "Stazama Branka Ćopića"

Drama u Humskoj pred Skupštinu – Generalni sponzor pokrenuo raskid ugovora

