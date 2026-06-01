Crvena zvezda pred gašenjem

Ne nazire se kraj problemima vaterpolista Crvene zvezde. U septembru prošle godine lijepo složen tim se brzo raspao zbog neispunjenih obećanja uprave koja je i sama smijenjena na klupskoj skupštini.

Sa jedva skupljenim timom "crveno-bijeli" su stigli do četvrtog mjesta, ali je nastavak bitisanja kluba u magli. Generalni sekretar Goran Jezdić je podnio ostavku , a saopštenjem su se oglasili igrači, treneri i predsjednik skupštine.

Saopštenje prenosimo u cjelini:

"Vaterpolo klub Crvena zvezda je, opravdano, sa velikim očekivanjima dočekao start prošle sezone. Osjetno pojačan sastav, uz obećana značajna sredstva jakih sponzora, garantovali su nesmetano funkcionisanje kluba i borbu za visoke plasmane u sva tri takmičenja.

Na žalost, znamo šta se događalo krajem godine. Zbog neispunjenih obećanja članova uprave i njihovih malverzacija kako ne bi dobili novac veći broj vaterpolista je napustio klub. Učinila je to i uprava tako da je preostali dio igračkog kadra uz stručni štab i dvojice članova rukovodećeg tijela uspio, uz ogromne napore da osvoji četvrto mjesto u prvenstvu i obezbijedi učešće u evropskom takmičenju naredne sezone.

Mi, igrači, zajedno sa trenerima, smo učinili sve što je do nas. I to je sve. Moramo da zabrinuto konstatujemo da je klub pred gašenjem! Uprave i sponzora i dalje nema, predsjednik se ne nazire, tim koji je 2013. bio prvak Evrope i pobjednik Super kupa živi teške dane sa neizvjesnom budućnošću.

Klub ima dug od preko pola miliona evra koji je napravljen u posljednje dvije i po sezone. Dug postoji samo prema igračima i stručnom štabu i dijelom prema objektu u kojem su se vaterpolisti hranili. Ako pogledamo situaciju u srpskom sportu, u kojem, zahvaljujući državi, nikada nije bilo više novca, smatramo da jedna ozbiljna akcija formiranjem uprave i pravljenja sponzorskog pula lako može da riješi i dug i obezbijedi nastavak funkcionisanja Crvene zvezde."

(Sport klub)