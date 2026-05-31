Angelina Topić otvorila sezonu, zauzela 3. mjesto na mitingu Dijamantske lige

Sezona na otvorenom za našu Angelinu Topić otvorena je na mitingu Dijamantske lige u Rabatu, gdje je u disciplini skok uvis zauzela treće mjesto. Zanimljivo je što se povukla bez rušenja na 1,97, a u prenosu nismo vidjeli taj momenat.

Nakon priprema u Izmiru, a zatim i u Srbiji, srpska heroina je došla u Maroko kako bi se nadmetala u paklenoj konkurenciji. Tu su bile skoro sve glavne konkurentkinje na velikim takmičenjima, sa izuzetkom posebno Nikole Olislagers, tako da nadmetanje uopšte nije bilo opuštajuće.

Angelina se uključila na visini od 1,83 metara, koju često i propušta, ali otac i trener Dragutin Topić i ona ništa nisu htjeli da prepuste slučaju. Uspješno je išla iz prve i tada i na 1,87 metara, a onda su uslijedila rušenja.

Najprije je to dva puta uradila na 1,91, pa je komotno preskočila iz trećeg pokušaja, uz dosta lufta, a zatim je i na 1,94 uradila isto! Da je vrlo često najbolja pod pritiskom, dokazala je i ovog puta, pošto je još jednom, nakon dva obaranja, preskočila i obezbijedila plasman među tri najbolje.

Nakon toga se Angelina Topić povukla bez pokušaja, odnosno rušenja na 1,97 metara i odlučila je da je dovoljno uradila na takmičenju u Rabatu za početak kampanje. Verovatno je u pitanju i taktička odluka.

Prvo mjesto zauzela je svjetska rekorderka Ukrajinka Jaroslava Mahučih sa 1,97, dok je Elenor Paterson stala takođe na 1,94, ali je tu visinu preskočila iz prve.

Podsjetimo, Angelina Topić je tokom zimske kampanje postala viceprvakinja sveta u Torunju, a unapredila je i državni rekord na 2,00.

(Telegraf)