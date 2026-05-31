Logo
Large banner

Angelina Topić otvorila sezonu, zauzela 3. mjesto na mitingu Dijamantske lige

31.05.2026 21:43

Komentari:

0
Ангелина Топић отворила сезону, заузела 3. мјесто на митингу Дијамантске лиге

Sezona na otvorenom za našu Angelinu Topić otvorena je na mitingu Dijamantske lige u Rabatu, gdje je u disciplini skok uvis zauzela treće mjesto. Zanimljivo je što se povukla bez rušenja na 1,97, a u prenosu nismo vidjeli taj momenat.

Nakon priprema u Izmiru, a zatim i u Srbiji, srpska heroina je došla u Maroko kako bi se nadmetala u paklenoj konkurenciji. Tu su bile skoro sve glavne konkurentkinje na velikim takmičenjima, sa izuzetkom posebno Nikole Olislagers, tako da nadmetanje uopšte nije bilo opuštajuće.

Angelina se uključila na visini od 1,83 metara, koju često i propušta, ali otac i trener Dragutin Topić i ona ništa nisu htjeli da prepuste slučaju. Uspješno je išla iz prve i tada i na 1,87 metara, a onda su uslijedila rušenja.

Najprije je to dva puta uradila na 1,91, pa je komotno preskočila iz trećeg pokušaja, uz dosta lufta, a zatim je i na 1,94 uradila isto! Da je vrlo često najbolja pod pritiskom, dokazala je i ovog puta, pošto je još jednom, nakon dva obaranja, preskočila i obezbijedila plasman među tri najbolje.

Nakon toga se Angelina Topić povukla bez pokušaja, odnosno rušenja na 1,97 metara i odlučila je da je dovoljno uradila na takmičenju u Rabatu za početak kampanje. Verovatno je u pitanju i taktička odluka.

Prvo mjesto zauzela je svjetska rekorderka Ukrajinka Jaroslava Mahučih sa 1,97, dok je Elenor Paterson stala takođe na 1,94, ali je tu visinu preskočila iz prve.

Podsjetimo, Angelina Topić je tokom zimske kampanje postala viceprvakinja sveta u Torunju, a unapredila je i državni rekord na 2,00.

(Telegraf)

Podijeli:

Tag :

Angelina Topić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

пливање ПК Олимп

Ostali sportovi

PK „Olimp“ okupio regionalni plivački krem

3 h

0
Жарко Јовановић из Добоја побједник је 14. Маратона "Стазама Бранка Ћопића" и првак Републике Српске у маратону.

Ostali sportovi

Žarko Jovanović iz Doboja pobjednik maratona "Stazama Branka Ćopića"

7 h

0
Драма у Хумској пред Скупштину – Генерални спонзор покренуо раскид уговора

Ostali sportovi

Drama u Humskoj pred Skupštinu – Generalni sponzor pokrenuo raskid ugovora

1 d

0
Европско првенство у рафтингу Врбас

Ostali sportovi

Rusi dominirali prvog dana Evropskog prvenstva u raftingu

3 d

0

  • Najnovije

22

23

Prvenstvo BiH: Igokea ostala bez titule

21

58

Obradović bi otjerao najboljeg igrača Panatinaikosa

21

43

Angelina Topić otvorila sezonu, zauzela 3. mjesto na mitingu Dijamantske lige

21

29

Drama u zemlji od 213 miliona stanovnika: Nadziru se pacijenti zbog ebole

21

18

Preminuo Nedim Livnjak, jedan od braće koju je teško ranio Almer Inajetović

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner