Drama u zemlji od 213 miliona stanovnika: Nadziru se pacijenti zbog ebole

31.05.2026 21:29

Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jerome Delay, File

Zdravstvene vlasti u Brazilu nadziru dva pacijenta zbog sumnje na zarazu ebolom u Sao Paulu (São Paulo) i Rio de Žaneiru (Rio de Janeiro), dva najveća grada u zemlji. Ako se sumnje potvrde, to bi bili prvi slučajevi zabilježeni izvan Afrike od početka trenutne epidemije u Demokratskoj Republici Kongo, piše Bi-Bi-Si njuz (BBC News).

Pacijentima već utvrđene druge bolesti

U državi Sao Paulo, 37-godišnji muškarac porijeklom iz DR Kongo primljen je sa simptomima koji su uključivali povišenu temperaturu. U međuvremenu mu je dijagnostikovan meningitis.

U državi Rio de Žaneiro, zdravstveni odjel aktivirao je bezbjednosne protokole nakon što je belgijski državljanin, koji je doputovao iz Ugande, pokazivao simptome poput kašlja, zimice i proljeva. Kod njega je potvrđena malarija.

Rezultati testiranja na ebolu za oba pacijenta očekuju se sljedeće sedmice.

Epidemija u Africi

Trenutno je u Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno više od 1.000 sumnjivih slučajeva ebole i najmanje 246 smrtnih ishoda. Susjedna Uganda prijavila je devet potvrđenih slučajeva i jedan smrtni slučaj.

O virusu ebole i načinu prenosa

Ovu epidemiju uzrokuje rijedak soj ebole poznat kao Bundibuđo (Bundibugyo). Za njega ne postoji dokazana vakcina, a stopa smrtnosti iznosi otprilike trećinu zaraženih.

Virusi ebole obično zaražavaju životinje, najčešće voćne šišmiše, a epidemije među ljudima mogu početi kada ljudi jedu zaražene životinje ili rukuju njima.

Ebola se sa čovjeka na čovjeka širi direktnim kontaktom s tjelesnim tečnostima zaražene osobe, uključujući znoj, pljuvačku, krv, sjemenu tečnost, izmet, urin i povraćeni sadržaj.

