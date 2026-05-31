Oglasila se SZO o stanju pacijenata zaraženih ebolom

Pet pacijenata se oporavilo od rijetke vrste ebole, saopštio je danas direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Tedros Adhanom Gebrejesus, tokom posjete gradu Buniji u istočnom Kongu, koji se nalazi u centru epidemije, prenio je AP.

"Četiri osobe biće otpuštene iz bolnice danas, a jedna je otpuštena prekjuče", rekao je Gebrejesus tokom otvaranja novog centra za lečenje ebole u Buniji, glavnom gradu provincije Ituri.

On je dodao da se još uvek radi na vakcinama i tretmanima, ali da to ne znači da ljudi ne mogu da se oporave od ebole.

SZO je u petak saopštila da se jedan pacijent oporavio od virusa Bundibugjo, soja koji je izazvao aktuelnu epidemiju ebole, a za koji ne postoji odobreni tretman ili vakcina.

To je bio prvi dokumentovani oporavak nekog pacijenta kod koga je potvrđen soj Bundibugjo tokom trenutne epidemije, navodi američka agencija.

Direktor SZO je danas naglasio važnost uključivanja zajednice u odgovor na epidemiju tokom otvaranja novog centra za liječenje.

"Ako dođete u zdravstvene ustanove kada imate simptome, možete da dobijete podršku i oporavite se, tako da je ključno da se javite što je prije moguće", rekao je on.

Gebrejesus je dodao da epidemija ebole može da bude zaustavljena, ali da svaki građanin treba da bude uključen u te napore.

"Konačna poruka koju bismo željeli da podelimo sa zajednicom Iturija je da postoji nada", rekao je rukovodilac u Nacionalnom institutu za javno zdravlje Konga, Pjer Akilimali, tokom inauguracije centra, dodajući da postoje pacijenti koji se oporavljaju.

Još jedan lekar u centru, Davin Ambitapio, istakao je da vjeruju da će moći da stave epidemiju pod kontrolu.

SZO je saopštila da najnoviji zvanični podaci pokazuju da trenutno ima 906 slučajeva infekcije, kao i da su 223 osobe umrle.

Susjedna Uganda je potvrdila devet slučajeva, a jedna osoba je umrla.

U međuvremenu, organizacija Lekari bez granica (MSF) saopštila je da virus nastavlja da se širi brže od mjera za suzbijanje, uprkos bolje organizovanim zdravstvenim ustanovama i novopridošlim stručnjacima.

MSF je pozvala na hitno proširenje mjera testiranja, brže raspoređivanje humanitarnih radnika i kontinuirani pristup medicinskoj opremi.

Zdravstveni radnici suočeni su sa negodovanjem među lokalnim stanovnicima zbog strogih medicinskih protokola za rukovanje tijelima žrtava, koji su u suprotnosti sa lokalnim pogrebnim obredima.

Mještani su pokrenuli najmanje tri napada na zdravstvene centre.

Napadi u Ituriju koje su izveli pobunjenička grupa Savezničke demokratske snage, povezana sa Islamskom državom, i koalicija etničkih milicija takođe su doprinijele ometanju mjera protiv ebole.

Bolest je prijavljena i u provincijama Sjeverni Kivu i Južni Kivu, južno od Iturija, gdje pobunjenička grupa M23, koju podržava Ruanda, kontroliše mnoge ključne gradove, uključujući Gomu i Bukavu, podsjetio je AP.