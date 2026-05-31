Logo
Large banner

Nebeski skok mlade Banjalučanke na WTA listi

Autor:

ATV
31.05.2026 16:21

Komentari:

0
Небески скок младе Бањалучанке на WTA листи
Foto: Ustupljena fotografija

Nakon plasmana u polufinale ITF turnira na Bolu, mladu banjalučku teniserku Saru Mikaču (23) očekuje veliki napredak na WTA listi.

Naime, od naredne sedmice reprezentativka BiH će zabilježiti ranking karijere. Osvojenim bodovima u Hrvatskoj, Mikača će zabilježiti skok od čak 182 mjesta na svjetskoj listi, pa će od naredne sedmice biti na 868. mjestu WTA listi. Najbolji ranking joj je bio 974. mjesto iz septembra prošle godine, pišu Nezavisne.

Sara je zablistala na Bolu gd‌je je iz kvalifikacija stigla do polufinala. Na tom putu je pobijedila i bivšu 61. teniserku svijeta Julie Niemier, a još je rušila mnogo bolje rangirane teniserke, te se može reži da je iza nje najbolji turnir u karijeri na kojem je potvrdila veliki potencijal.

Nema sumnje da bi ovaj turnir mogao biti prekretnica za Saru koja bi u skorijoj budućnosti mogla ući u top 500.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Sara Mikača

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Косац Милан Лазаревић побједник на Озренској косидби

Društvo

Milan Lazarević najbolji kosac na "Ozrenskoj kosidbi"

40 min

0
Србија делегације Српске и Србије у Београду

Srbija

Budimir i Kostrešević odali počast hrabrosti i profesionalizmu pripadnika policije Srbije

45 min

0
Adri Tiktoker Hrvatska Split

Scena

Hrvatskog influensera pregazio auto

50 min

0

Više iz rubrike

Нови шок на Ролан Гаросу – разбијена Ига Швјонтек!

Tenis

Novi šok na Rolan Garosu – razbijena Iga Švjontek!

4 h

0
Маријана Вељовић у епицентру свађе: "Пусти ме да радим свој посао"

Tenis

Marijana Veljović u epicentru svađe: "Pusti me da radim svoj posao"

7 h

0
Сабаленка у првом сету понизила тенисерку која је издала Русију

Tenis

Sabalenka u prvom setu ponizila teniserku koja je izdala Rusiju

1 d

0
Шок на Ролан Гаросу: Још један од фаворита испао од анонимуса

Tenis

Šok na Rolan Garosu: Još jedan od favorita ispao od anonimusa

1 d

0

  • Najnovije

16

52

Otac i majka gledali užas: D‌ječak (8) se spotakao i pao s mosta

16

46

Partizan prihvatio da ide u Dubai, finale počinje 4. juna

16

44

Uz ovaj jednostavan trik ohladite piće za samo nekoliko minuta

16

37

Proslavljena krsna slava Manastira Svete Trojice u Sasama

16

21

Nebeski skok mlade Banjalučanke na WTA listi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner