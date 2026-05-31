Nebeski skok mlade Banjalučanke na WTA listi

Naime, od naredne sedmice reprezentativka BiH će zabilježiti ranking karijere. Osvojenim bodovima u Hrvatskoj, Mikača će zabilježiti skok od čak 182 mjesta na svjetskoj listi, pa će od naredne sedmice biti na 868. mjestu WTA listi. Najbolji ranking joj je bio 974. mjesto iz septembra prošle godine, pišu Nezavisne.

Sara je zablistala na Bolu gd‌je je iz kvalifikacija stigla do polufinala. Na tom putu je pobijedila i bivšu 61. teniserku svijeta Julie Niemier, a još je rušila mnogo bolje rangirane teniserke, te se može reži da je iza nje najbolji turnir u karijeri na kojem je potvrdila veliki potencijal.

Nema sumnje da bi ovaj turnir mogao biti prekretnica za Saru koja bi u skorijoj budućnosti mogla ući u top 500.